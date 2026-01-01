El cantante estadounidense Zach Bryan contrajo matrimonio este fin de año en España

La ceremonia se celebró en la basílica de Santa María, en el casco histórico de la capital.

Según se aprecia en diversos vídeos difundidos en las redes sociales, al término de la ceremonia el artista norteamericano abandonó el templo con la novia en brazos, ambos con gafas de sol a pesar de haber oscurecido ya, en una divertida carrera que, entre las miradas de decenas de curiosos e invitados, les llevó hasta un coche clásico descapotable aparcado cerca de la basílica.

Tras acomodar a la novia en el asiento del copiloto, entre las felicitaciones de los presentes, Bryan liberó con algunos apuros el freno de mano y abandonó el lugar, iluminado con las luces navideñas típicas de estas fechas. El coche arrastraba las habituales latas que en Estados Unidos se colocan en los vehículos de las parejas recién casadas.

El artista estadounidense confirmó su enlace en las redes sociales con la publicación de una fotografía de un posado oficial con su esposa.

Zach Bryan estará de nuevo este año en San Sebastián, donde tiene programado un concierto el 27 de mayo, dentro de su gira 'With Heaven on Tour'.