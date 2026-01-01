El cruce de inmigrantes por Canal de la Mancha ha sido en 2025 el segundo mayor histórico

En total, 41.472 migrantes llegaron a las costas británicas (un 14 % más que en 2024), una cifra en todo caso menor al 'récord' de 2022, cuando se registraron 45.774 entradas irregulares.

Pese a este registro, la última semana del año ha sido inusualmente tranquila, y no se ha detectado ni un solo barco cruzando ilegalmente el canal, y de hecho los dos últimos meses del año han registrado una bajada considerable de estas llegadas.

El Gobierno laborista de Keir Starmer llegó al poder en julio de 2024 con la promesa de "destruir las bandas" de tráfico humano de inmigrantes, pero desde su toma de posesión ha visto llegar a 65.000 inmigrantes, una cuestión que ha dominado el debate político y ha dado alas a la ultraderecha.

El propio Partido Laborista de Starmer ha endurecido su discurso sobre la inmigración y la secretaria de Interior, Shabana Mahmood, anunció en noviembre una batería de medidas muy restrictivas (y muy criticadas) sobre la cuestión, como dilatar hasta 20 años (en lugar de los 5 actuales) el plazo por el que un extranjero puede acceder a la residencia permanente.

El problema también ha generado cierta tensión con Francia por su supuesta laxitud a la hora de permitir la salida de barcas, hasta llegar a un trato bilateral conocido como "one in, one out" (uno entra, uno sale) para devolver a estos inmigrantes a territorio francés. Sin embargo, solo 193 inmigrantes han sido devueltos según este acuerdo.

La travesía del Canal ha costado la vida a 17 personas el pasado año, según las cifras oficiales, pero la Organización Internacional de Migraciones (dependiente de la ONU) añade a esta cifra otros 36 casos más.