El ruso Tugan Sokhiev dirigirá en 2027 el Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica vienesa

Sokhiev, que en marzo de 2022 renunció como director musical del Teatro Bolshói de Moscú en protesta por la invasión rusa de Ucrania, lleva casi dos décadas colaborando con la Filarmónica de Viena.

"Tugan Sokhiev está muy unido a nosotros musical y amistosamente desde el año 2009. En nuestras primeras actuaciones surgió muy rápidamente una gran confianza y entendimiento musical mutuo, que desde entonces se ha profundizado y desarrollado", ha asegurado el presidente de la Filarmónica, Daniel Froschauer, en un comunicado.

"Esperamos con gran ilusión nuestros futuros proyectos y el próximo Concierto de Año Nuevo", señala el músico en esa nota, en la que recuerda que Sokhiev, de 49 años, está especialmente involucrado en la formación de nuevos músicos.

Sokhiev, nacido en 1977 en la república rusa de Osetia del Norte, renunció también en marzo de 2022 a su puesto como responsable musical de la Orquesta de Toulouse, argumentando las presiones que recibió en Francia para pronunciarse sobre el ataque de su país a Ucrania.

"Me han pedido que elija entre una tradición cultural y otra", señaló en aquel momento el director para explicar su renuncia a ambos puestos.

"Al verme obligado a afrontar la imposible opción de elegir entre mis queridos músicos rusos y mis queridos músicos franceses, he decidido dimitir de mis cargos", afirmó.

La colaboración entre Sokhiev y la Filarmónica de Viena comenzó en 2009 durante una gira por Asia en Seúl.

En 2025, además de los conciertos de abono y una gira europea, dirigió por primera vez el Concierto de la Noche de Verano, así como el Concierto de Gala de Cumpleaños de Johann Strauss, por el centenario del compositor austríaco.

Desde mediados de la década de 1980, la Filarmónica elige cada año a un nuevo responsable, hasta ahora todos hombres, de dirigir el recital más famoso del mundo, aunque muchos han repetido en varias ocasiones.

Con Sokhiev serán 20 los maestros que se han puesto al frente de la Orquesta en la Sala Dorada del Musikverein para recibir al nuevo año con música.