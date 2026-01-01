Gobiernos ofrecen a Suiza recibir a víctimas de incendio del bar con quemaduras muy graves

Crans Montana (Suiza), 1 ene (EFE).- El Gobierno suizo dijo este jueves que ha recibido múltiples llamadas de condolencia y solidaridad de gobiernos tras el incendio de un bar en una famosa localidad de esquí en los Alpes suizos que ha causado decenas de muertos y un centenar de heridos y precisó que varios de ellos se han ofrecido recibir a heridos con quemaduras muy graves y extendidas.