Israel detiene a 48 palestinos en Cisjordania y Jerusalén, denuncia asociación de presos

En un comunicado, Asra informa de que Israel lanzó esta madrugada una "campaña a gran escala de redadas y arrestos", que incluyeron el "registro de decenas de viviendas, el saqueo de sus pertenencias y la conversión de varias casas en centros de interrogatorio de campaña".

Añade que las fuerzas israelíes "agredieron a civiles y hostigaron a las familias de los detenidos" y detalla que entre los detenidos figuran exprisioneros ya liberados por Israel, incluida una mujer, así como un hombre al que identifican como fotoperiodista llamado Salim Sahil Al Salman (detenido en Tulkarem).

Las detenciones, según Asra, se produjeron en las gobernaciones cisjordanas de Hebrón (sur de Cisjordania), Nablus (norte), Ramala (centro), Tulkaren (norte) y Tubas (norte), así como en Jerusalén Este.

EFE contactó con el Ejército israelí para obtener su versión sobre las redadas y arrestos en Cisjordania, que dijo estar chequeando la información.

Las redadas israelíes son habituales en Cisjordania, territorio palestino que quedó dividido en los años 90 en tres áreas: la A, bajo control exclusivo de la Autoridad Palestina; la B, de control compartido; y la C, bajo control total de Israel.

Las ciudades donde se produjeron estas redadas están en la zona A (que supone alrededor del 20 % del territorio), lo que implica que la seguridad debería estar únicamente en manos palestinas, pero las fuerzas israelíes entran en ella a menudo para hacer registros y detener a palestinos, usualmente bajo cargos de terrorismo.