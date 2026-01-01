Israel ofrece su ayuda a Suiza tras la tragedia en la estación de esquí

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Saar se dice "profundamente conmocionado y entristecido" por el "trágico desastre" en la estación suiza.

"Acompañamos en nuestros pensamientos a las familias de las víctimas y al pueblo suizo en estos momentos tan difíciles", afirma el ministro, que añade que "Israel está dispuesto a ofrecer cualquier ayuda a Suiza para responder a este desastre".

Preguntado por EFE, un portavoz de Exteriores israelí dijo no tener por el momento constancia de ninguna víctima nacional de Israel en el incendio.

En otro mensaje, el presidente israelí, Isaac Herzog, envió también sus condolencias a las familias de las víctimas y dijo estar rezando por "todos los heridos y por los servicios de emergencia que trabajan en el lugar".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El incendio ha causado "decenas de muertos" y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, confirmó este jueves la Policía Cantonal de Valais.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado, ya que se ha determinado que la explosión que se oyó alrededor de las 01.30 de esta madrugada (hora local) fue causada por el incendio.

Las autoridades han indicado igualmente que es muy probable que entre las numerosas víctimas haya varios extranjeros, ya que Crans Montana es una estación muy visitada por los esquiadores en el periodo de fin de año.