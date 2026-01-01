Italia verifica la presencia de connacionales en incendio en Suiza y ofrece colaboración

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha expresado su "más sentido pésame" en un comunicado por este incendio que ha arrasado este bar en la noche de Año Nuevo y sigue "con atención" la evolución del caso y "la posible implicación" de italianos.

La Policía Cantonal de Valais ha confirmado "decenas de muertos" y un centenar de heridos, la mayoría de estos muy graves, en el incendio desatado en este bar, muy popular entre los jóvenes de esta localidad suiza muy popular por sus pistas de esquí.

El ministro de Exteriores de la vecina Italia, Antonio Tajani, ha asegurado que sigue "minuto a minuto" la situación y ha ofrecido la colaboración de la Protección Civil de las regiones norteñas de Val de Aosta y Lombardía, colindantes con las fronteras helvéticas.

Además, ya se ha preparado el hospital de grandes quemados de Niguarda, en Milán (norte), para recibir en helicóptero eventuales heridos.

"Están en curso verificaciones sobre una eventual de implicación de nuestros connacionales", ha declarado Tajani, en contacto con el embajador italiano en Suiza y que ha activado la Unidad de Crisis de su ministerio para seguir la situación.

El embajador italiano en Berna, Gian Lorenzo Cornado, ha afirmado que las pesquisas son todavía "muy preliminares" pero que "hay italianos de quienes sus familiares no tienen noticias".

"Pero todavía no se puede hablar de desaparecidos", precisó a la televisión pública RAI, avanzando que ha pedido a las autoridades suizas que le ofrezcan cuanto antes una lista de los heridos.

El Ministerio de Exteriores ha barajado en un comunicado, basándose en "informaciones proporcionadas por la policía cantonal", la cifra de 40 muertos y cien heridos en la tragedia.