La Fiscalía reporta que en Bolivia hubo 81 feminicidios y 29 infanticidios durante 2025

En el caso de los feminicidios, el Ministerio Público mencionó que en 2025 existió una disminución de los casos fatales vinculados a la violencia machista, puesto que un año antes se cuantificaron 84.

La mayoría de los 81 feminicidios durante 2025 están relacionados con sucesos en los departamentos de La Paz (31), Santa Cruz (17), Cochabamba (13), Potosí (8), seguidos por Oruro (6), Tarija (3), Chuquisaca (2) y Beni (1), mientras que en la zona amazónica de Pando no hubo ningún caso.

Asimismo, la Fiscalía informó que la mayoría de las víctimas fueron mujeres entre los 31 y 40 años, que representan el 33,3 % de los casos; después están las que tenían entre 21 y 30 años, mismas que representan el 28,3 %, y las menores de 20 años, que alcanzan el 17,2 %.

El Ministerio Público estableció que en el 64,1 % de los casos el autor del delito fue la pareja de las víctimas y que en el 98,7 % de esas situaciones el autor está identificado, con detención preventiva, bajo investigación o en cumplimiento de su condena.

Sobre los hechos de infanticidio, la Fiscalía estableció que hubo una reducción de estos delitos respecto a 2024, cuando se reportaron 38 casos.

Por lo que el registro fiscal de 2025 concentró los delitos fatales contra niños en los departamentos de Cochabamba (8), Santa Cruz (7), La Paz (7), Potosí (3), Oruro (2) y Chuquisaca (1).

El informe señala que el 44,8 % de las víctimas de infanticidio tenían menos de 2 años y el 24,1 % entre 9 y 12.

Además de que en la mayoría de los casos el causante fue la madre (20,6 %), el padre (17,2 %) y el padrastro (13,7 %).

La Fiscalía informó que en el 85,18 % de los casos de infanticidio se tiene a los responsables identificados y sometidos a alguna etapa del proceso penal.

Ante esto, el fiscal general, Róger Mariaca, pidió a todas las personas que sepan sobre un caso de violencia "denunciar" esos hechos para que se pueda salvar vidas.

La Fiscalía también reportó que hasta el 16 de diciembre hubo 44.494 denuncias por hechos de violencia, de las que 33.085 son por casos de violencia doméstica.