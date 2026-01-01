La India aumentará los impuestos sobre los productos de tabaco a partir de febrero

El Ministerio de Finanzas de la India indicó en una orden emitida la noche del miércoles que, a partir del 1 de febrero de 2026, los productos de tabaco estarán gravados con un impuesto del 40 % sobre bienes y servicios, frente al 28 % al que estaban sujetos anteriormente.

Esta categoría incluye cigarrillos y otros productos de consumo popular del país como los biris, unos cigarrillos tradicionales sin filtro, y el pan masala, una mezcla masticable que en algunas variedades contiene tabaco.

Además del nuevo gravamen del 40 % sobre los productos de tabaco, el Ministerio de Finanzas de la India anunció la imposición de un impuesto especial adicional a los cigarrillos que obligará a los fabricantes a pagar entre 2.050 y 8.500 rupias más por cada mil unidades producidas, en función de la longitud de los cigarrillos.

La carga fiscal adicional podría trasladarse al precio final y encarecer los cigarrillos para unos 100 millones de fumadores en el país más poblado del mundo.

En septiembre, el Gobierno de la India ya había advertido de que los productos de tabaco pasarían a tributar a un tipo del 40 % como parte de una amplia reforma del impuesto sobre bienes y servicios, que buscó simplificar la estructura fiscal del país y reducir la carga impositiva sobre cientos de productos de consumo, mientras endurecía los gravámenes sobre bienes considerados nocivos para la salud.

Los impuestos totales sobre los cigarrillos en la India representaban actualmente alrededor del 53% del precio de venta al público, muy por debajo del límite del 75% establecido por la Organización Mundial de la Salud para desincentivar el consumo.