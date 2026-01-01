La Nochevieja en Berlín deja decenas de heridos y cientos de retenidos por la Policía

Sólo en la Clínica BG, en el este de Berlín, se trataron en las primeras horas del día de Año Nuevo hasta 25 personas con heridas graves en las manos y dedos por el uso de artefactos pirotécnicos, incluidos ocho niños, según publicó dicho hospital en su cuenta de X.

El periódico local 'Der Tagesspiegel' informó de que un total de 400 personas fueron "retenidas de forma temporal" por agentes de Policía.

"Catorce personas fueron detenidas para impedir que cometieran más delitos. Se solicitó una orden de arresto contra siete personas", indicó dicho diario.

El también periódico berlinés 'Berliner Morgenpost' recogió un primer recuento provisional en el que el portavoz de la Policía de la capital, Florian Nath, indicó que la noche no fue tan problemática como en años pasados.

"No hemos registrado lesiones graves entre nuestros compañeros ni entre los participantes en las celebraciones. Tampoco hemos tenido incidentes graves ni daños materiales como los del año pasado", dijo Nath, aunque el diario 'Die Welt' contó heridas en 21 agentes como consecuencia de ataques con objetos pirotécnicos.

Berlín se blindó en la Nochevieja de 2025 con un dispositivo de 4.300 policías y 1.500 bomberos con el objetivo para asegurar las celebraciones de la entrada en el nuevo año.

En Alemania, es tradición que en las fiestas de Nochevieja muchos ciudadanos lancen al aire objetos pirotécnicos, una costumbre que genera debate cada año por los peligros que entrañan manejar esos productos.