Las Fuerzas Armadas de Somalia matan a 29 terroristas de Al Shabab

Las operaciones, centradas en la localidad de Jabad Godane, "resultaron en la eliminación de 29 militantes y la destrucción de vehículos y armas destinados a ser utilizados en ataques terroristas contra civiles", detalló en un comunicado el Ministerio somalí de Defensa.

"Estos ataques han reducido significativamente la capacidad operativa y logística del grupo", añadió.

El Ministerio también dio las gracias a los socios internacionales de Somalia -entre los que se encuentran EE.UU. y Turquía- "por su continuo apoyo en la cooperación en materia de seguridad, el intercambio de inteligencia y la facilitación operativa en la lucha contra el terrorismo".

Somalia ha intensificado las operaciones militares contra Al Shabab desde que el presidente del país, Hassan Sheikh Mohamud, anunció en agosto de 2022 una "guerra total" contra los terroristas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Desde entonces, el Ejército, apoyado por sucesivas misiones de la Unión Africana (UA), ha efectuado múltiples ofensivas contra el grupo, a veces con la colaboración militar estadounidense y turca en bombardeos aéreos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al Shabab, grupo afiliado desde 2012 a la red terrorista de Al Qaeda, comete frecuentes atentados para derrocar al Gobierno central, respaldado por la comunidad internacional, e instaurar un estado islámico de corte wahabí (ultraconservador).

El grupo yihadista controla zonas rurales del centro y el sur de Somalia, y ataca también a países vecinos como Kenia y Etiopía.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.