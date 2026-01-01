Más competitividad, autonomía y mercado: objetivos de la presidencia chipriota de la UE

Esta presidencia supone una oportunidad de especial relevancia para un país pequeño como Chipre, que con 1,3 millones de habitantes y una contribución del 0,18 % al PIB conjunto de la UE, presidirá una Europa de 450 millones de habitantes.

El presidente chipriota, Nikos Christodoulides, ha afirmado que la competitividad, la autonomía estratégica y el refuerzo del mercado interior marcarán esta presidencia en un contexto de desaceleración económica y crecientes tensiones geopolíticas en Europa, incluida la región oriental del Mediterráneo.

"Desde mañana y durante seis meses, nuestra patria asume la presidencia del Consejo de la Unión Europea. Se trata, sin duda, de un motivo de orgullo, de una misión nacional y de una enorme responsabilidad, a la que estoy convencido de que responderemos con éxito”, declaró Christodoulides en un mensaje televisado anoche.

El mandatario subrayó que Chipre trabajará durante el semestre por "una Unión autónoma y abierta al mundo", el lema del semestre chipriota al frente de la UE

Será la segunda vez que la República de Chipre, miembro de la UE desde 2004 y de la zona euro desde 2008, ejerza la presidencia del club comunitario.

La primera, en 2012, coincidió con la crisis de deuda que obligó a la isla a solicitar asistencia financiera para sanear su sistema bancario.

Catorce años después, y lejos de aquel escenario, Christodoulides afirmó que en 2026 la República de Chipre avanza por la senda del crecimiento económico, en "condiciones de pleno empleo, inflación cero, una reducción significativa de la deuda pública y continuas mejoras por parte de todas las agencias internacionales de calificación".

Durante el semestre chipriota al frente del Ecofin se pondrá un énfasis particular en la gestión de una retirada ordenada del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, que está en su fase final.

Bajo ese lema de una Europa autónoma, Nicosia se propone impulsar políticas orientadas a reforzar la productividad y la competitividad a largo plazo.

Entre las prioridades figuran la coordinación de las políticas económicas y fiscales y la aplicación del nuevo marco de gobernanza económica de la UE.

El programa de la presidencia subraya asimismo la necesidad de preservar la disciplina fiscal, garantizando al mismo tiempo la financiación de inversiones estratégicas en defensa y en las transiciones verde y digital.

En este contexto, Chipre aspira a desempeñar un papel de mediación entre los Estados miembros con distintos márgenes fiscales en el debate sobre el aumento del gasto en defensa.

En el ámbito tributario, Nicosia considera prioritaria la simplificación de la normativa fiscal europea, en un momento en que la UE busca reforzar su competitividad global.

Está previsto un paquete 'ómnibus' para racionalizar la fiscalidad directa, mientras que en impuestos indirectos continuarán las negociaciones para revisar la directiva de cooperación administrativa en el IVA y las normas sobre ventas a distancia de bienes importados.

Otro tema clave será el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), en el que la presidencia chipriota intentará conciliar los objetivos climáticos con su impacto sobre la industria europea.

Chipre, considerado largo tiempo un paraíso fiscal, prevé además intensificar la lucha contra la evasión mediante la actualización de la lista de jurisdicciones no cooperativas.

El debate sobre el presupuesto europeo para el periodo 2028-2034 será otro eje central del semestre.

Aunque decidir el próximo Marco Financiero Plurianual corresponde al Consejo de Asuntos Generales, el Ecofin abordará los aspectos técnicos relacionados con los nuevos recursos propios y el marco de rendimiento.

El apoyo financiero a Ucrania ocupará también un lugar destacado en la agenda. Durante el semestre chipriota se supervisará la ejecución del gran préstamo concedido al país invadido por Rusia y se impulsarán iniciativas para garantizar la financiación a largo plazo de su reconstrucción.

Asimismo, el Ecofin seguirá evaluando las repercusiones económicas de la guerra, el endurecimiento de las sanciones contra Rusia y sus efectos en los mercados europeos.

Entre las prioridades figura también acelerar la Unión de Ahorros e Inversiones, con el objetivo de canalizar el ahorro europeo hacia inversiones productivas y mejorar el acceso a financiación de las pymes y de las economías más pequeñas.

En este marco, se debatirá la Estrategia de Seguridad Económica de la UE, centrada en reducir vulnerabilidades en las cadenas de suministro, prevenir fugas de tecnología y limitar dependencias estratégicas, como en tierras raras o microchips.

En el ámbito energético, Chipre se compromete a impulsar el papel del Mediterráneo Oriental como polo estratégico para la UE, potenciando su capacidad como fuente de gas natural licuado y energías limpias, así como eje de interconexión regional.

En materia de competitividad, la presidencia chipriota plantea vincular la descarbonización con el refuerzo industrial, promoviendo la inversión en tecnologías limpias y la simplificación regulatoria para acelerar la ejecución de proyectos.