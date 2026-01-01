Más de 100.000 ucranianos se quedan sin electricidad en región de Volinia tras ataque ruso

"Durante toda la noche, la región estuvo bajo un ataque masivo de drones de tipo Shahed. En total, varias docenas de objetivos enemigos volvieron a atacar infraestructuras críticas de Volinia", señaló Ivan Rudnitski, responsable de la Administración Regional de Volonia, en su cuenta e Telegram.

"Según la información de Volynoblenergo, actualmente hay 103.341 abonados sin suministro", abundó este responsable regional, que precisó que, por el momento, "no se ha recibido información sobre heridos o fallecidos".

La Fuerza Aérea de Ucrania derribó en Nochevieja y en la madrugada del día de Año Nuevo 176 drones lanzados por Rusia contra su territorio.

Según informó dicho cuerpo militar en Telegram, "el enemigo atacó con 205 drones Shahed, Gerbera y de otro tipo".

Las defensas antiaéreas, según el parte castrense, no pudieron evitar que se registraran 24 impactos de drones rusos en 15 puntos del territorio ucraniano.