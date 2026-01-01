México activa contingencia regional por alza de contaminantes tras pirotecnia de Año Nuevo

En un comunicado, la autoridad ambiental detalló que identificó una concentración de 107,3 microgramos por metro cúbico de materia particulada (PM) 2,5 en la estación Santiago Acahualtepec (SAC), ubicada en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Came atribuyó el repunte a un aumento de partículas durante la madrugada y la mañana del primer día de 2026 en la capital mexicana, el Estado de México y algunas localidades de Hidalgo y Tlaxcala, provocado “principalmente por el uso generalizado de pirotecnia y quema de materiales y combustibles”.

“Esta situación se agravó debido a una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil característicos de la madrugada y las primeras horas de la mañana, condiciones desfavorables para la dispersión de contaminantes en el Valle de México”, señaló la autoridad.

La contingencia aplica para las alcaldías capitalinas de Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, así como para los municipios mexiquenses de Amecameca, Atlautla, Ayapango, Chalco, Cocotitlán, Ecatzingo, Juchitepec, Ozumba, Temamatla, Tenango del Aire, Tepetlixpa, Tlalmanalco y Valle de Chalco Solidaridad, con el objetivo de reducir la exposición al aire contaminado y disminuir emisiones.

En salud, la CAMe pidió informarse sobre la calidad del aire en la aplicación móvil AIRE CDMX, el sitio web y su cuenta en X.

Además, pidió evitar actividades cívicas, culturales, recreativas o ejercicio al aire libre y no fumar, en especial en espacios cerrados.

En interiores recomendó usar aire acondicionado en modo “recirculación”, mantener puertas y ventanas cerradas, y no encender velas ni quemar leña o carbón.

También recordó la prohibición de quemas de materiales y residuos y sugirió reducir el uso del vehículo particular.

Entre las restricciones, las industrias con procesos que generen partículas deberán reducir 40 % sus emisiones.

En este sentido, Came ordenó suspender actividades de concreteras sin control, hornos artesanales (ladrillo, cerámica y fundición), y obras de construcción, demolición y movimiento de tierras, entre otras fuentes de polvo.

También se instruyó reforzar vigilancia contra incendios y sanciones a vehículos ostensiblemente contaminantes.

La activación ocurre después de que, días antes, la autoridad ambiental ya había exhortado a evitar pirotecnia, fogatas, chimeneas y quemas por el riesgo de deterioro de la calidad del aire en temporada invernal. EFE