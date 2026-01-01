Nueva jornada de protestas en Irán por la crisis económica

En la capital iraní, comerciantes y vendedores del mercado central de frutas y verduras, en el sur de la ciudad, se sumaron a las reclamaciones y realizaron concentraciones en rechazo al aumento de los precios y al deterioro de las condiciones de vida.

Otras ciudades del país, como Mashhad (noreste), Arak (centro), Farsan (suroeste), Marvdasht (sur) y Lordegan (oeste), también registraron movilizaciones, según imágenes difundidas por activistas en redes sociales.

Durante las protestas, los manifestantes corearon consignas contra el liderazgo iraní y el sistema político, como “Muerte a (Ali) Jameneí” —líder supremo de la República Islámica— y “Muerte al dictador”.

También se escucharon, como en días anteriores, lemas en favor del regreso de la monarquía, como “Esta es la última batalla, Pahlaví volverá”, en referencia a la dinastía Pahlaví, derrocada con la Revolución Islámica de 1979.

La ONG opositora iraní Hengaw, con sede en Oslo, denunció que en la ciudad de Lordegan las fuerzas de seguridad dispararon munición real contra los manifestantes, causando varios muertos y heridos, sin precisar cifras.

Las movilizaciones comenzaron el domingo en la capital iraní, cuando comerciantes de varios mercados y centros comerciales del centro y sur de Teherán cerraron sus negocios y salieron a protestar por las fuertes fluctuaciones del mercado de divisas, la acelerada depreciación del rial y la inestabilidad económica que afecta al país.

Desde entonces, los cierres de comercios y las protestas se han extendido a otras ciudades y sectores sociales, incluidos estudiantes universitarios y trabajadores. Al menos en nueve provincias se han registrado movilizaciones.

Irán atraviesa una grave crisis económica, marcada por una inflación anual superior al 42 %, mientras que la inflación punto a punto entre noviembre y diciembre superó el 52 % respecto al mismo periodo del año anterior.

El rial ha estado en constante devaluación, presionado por las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos y la ONU debido al programa nuclear de Teherán y por la mala gestión de las autoridades.