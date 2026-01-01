Panamá se dice consternado por tragedia en Suiza y expresa condolencias

"Panamá acompaña a Suiza en este momento de dolor y reitera su apoyo y cercanía ante tan irreparable pérdida", indicó un comunicado de la Cancillería panameña, en el que extendió las "más sinceras condolencias al Gobierno y al pueblo de la Confederación Suiza".

Las autoridades suizas han confirmado que cuarenta personas murieron la madrugada de este jueves en el incendio del bar, conocido por tener un público muy joven, en la estación de esquí de Crans Montana, en el corazón de los Alpes suizos.

La Policía del cantón de Valais precisó que 115 personas han resultado heridas y que gran parte de ellas se encuentran en estado crítico, mientras que algunos de los casos más graves de víctimas con quemaduras muy graves y extendidas serán trasladados a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia.

Todos los medios están centrados ahora en salvar las vidas de los heridos más graves y en identificar los cadáveres.

La procuradora general del cantón de Valais, Beatrice Pilloud, sostuvo que "es difícil saber cuánto tiempo llevará la identificación" de las víctimas mortales, pero aseguró que se ha puesto en marcha un dispositivo muy importante de especialistas en medicina legal que están haciendo todo lo posible para acelerar este trabajo.

La procuradora indicó que la pista principal de la tragedia consiste en "un fuego generalizado que provocó una explosión, aunque la causa inicial del fuego todavía no se ha podido determinar de manera oficial.