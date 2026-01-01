Pekín acusa a Lai de promover la confrontación y reafirma su postura sobre Taiwán

La respuesta fue formulada por el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (Ejecutivo) Chen Binhua en contestación a una pregunta de periodistas sobre el mensaje de Año Nuevo de Lai, en el que el mandatario taiwanés alertó del aumento de la presión de China y defendió el refuerzo de la defensa y la resiliencia democrática de la isla.

Chen afirmó que el discurso de Lai está plagado de "mentiras y delirios, hostilidad y malicia" y sostuvo que el presidente taiwanés vuelve a "difundir falacias separatistas de 'independencia de Taiwán'", con el objetivo, según Pekín, de "incitar la confrontación a ambos lados del Estrecho" y de presentar el debate en términos de "democracia frente a autoritarismo".

El portavoz aseguró que las palabras de Lai evidencian su "negativa obstinada a abandonar su postura independentista" y lo calificó de "saboteador de la paz", "fabricante de crisis" y "instigador de la guerra", en declaraciones difundidas por medios oficiales chinos.

Según Chen, desde su llegada al cargo, Lai ha adoptado políticas que, a juicio de Pekín, "agravan las tensiones en el Estrecho de Taiwán" y promueven una estrategia orientada a "prepararse para la guerra para buscar la independencia", lo que, afirmó, estaría empujando a la isla hacia un escenario de conflicto armado.

El vocero también acusó al líder taiwanés de "malgastar el dinero duramente ganado por la población" en aras de objetivos políticos.

En el plano interno, Chen sostuvo que Lai aplica un "gobierno autoritario" y denunció lo que describió como restricciones a las libertades, deterioro del Estado de derecho y la creación de un "efecto escalofriante" en la sociedad taiwanesa, al tiempo que cuestionó que pueda "hablar de democracia y libertad".

El portavoz reiteró la posición de principio de Pekín al afirmar que "Taiwán es parte de China" y que el desenlace de la independencia taiwanesa "está condenado al fracaso".

Añadió que la "reunificación se realizará inevitablemente" y pidió a la población de la isla "reconocer el daño de la independencia", oponerse a la "injerencia externa" y trabajar, junto con el continente, por "la paz y la estabilidad en el Estrecho".

La reacción china llega tras el discurso de Año Nuevo de Lai, pronunciado en un contexto de persistentes tensiones militares, incluidas recientes maniobras con fuego real del ejército chino, y diplomáticas en torno a Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y reclamada por Pekín como parte de su territorio.