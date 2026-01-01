Perú expresa su "profunda solidaridad" con Suiza tras incendio que deja cuarenta muertos

"El Perú expresa su profunda solidaridad al Gobierno y al pueblo suizo por la lamentable pérdida de vidas humanas ocurrida en el incendio de la estación de esquí de Crans-Montana, Suiza", señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un mensaje publicado en la red social X.

El ministerio peruano agregó que "extiende sus condolencias a los familiares de los fallecidos y formula votos por la pronta recuperación de los heridos".

De acuerdo con información confirmada por las autoridades suizas, el incendio ocurrió en un bar de Crans-Montana, un destino turístico de esquí en el cantón de Valais, durante las celebraciones de fin de año.

Las autoridades han confirmado que cuarenta personas murieron en el incendio y que otras 115 resultaron heridas, gran parte de ellas en estado crítico, algunas de las cuales serán trasladadas a Alemania, Francia e Italia, que han ofrecido su apoyo al Gobierno suizo ante esta tragedia. EFE.

