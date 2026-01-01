Somalilandia niega el reasentamiento de palestinos o una posible base militar israelí

"El gobierno de la República de Somalilandia rechaza firmemente las afirmaciones falsas realizadas por el presidente de Somalia sobre el reasentamiento de palestinos o el establecimiento de bases militares en Somalilandia", afirmó el Ministerio somalilandés de Asuntos Exteriores en la red social X.

"Estas acusaciones infundadas buscan engañar a la comunidad internacional y socavar los avances diplomáticos de Somalilandia", añadió.

Las autoridades de la región hicieron así referencia a las declaraciones del presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, en una entrevista este miércoles con la cadena de noticias catarí Al Jazeera.

Según la inteligencia somalí, detalló Mohamud, el reconocimiento israelí "no era un mero gesto diplomático, sino una forma de encubrir objetivos estratégicos israelíes específicos y de gran importancia".

Así, esta medida se habría producido a cambio de tres condiciones, incluyendo el reasentamiento forzado de palestinos y el establecimiento de una base militar israelí en la estratégica costa del golfo de Adén.

El tercer requisito citado por Mohamud, del que ya informó públicamente Somalilandia, fue la adhesión de la región a los Acuerdos de Abraham, los pactos de normalización de relaciones diplomáticas firmados en 2020 entre Israel, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin, por mediación de EE.UU. bajo la primera presidencia de Donald Trump, a los que luego se unieron Sudán y Marruecos.

"El vínculo de Somalilandia con el Estado de Israel es puramente diplomático y se lleva a cabo respetando plenamente el derecho internacional y los intereses soberanos mutuos de ambos países", aseveró el Gobierno somalilandés.

Israel anunció el pasado 26 de diciembre el reconocimiento oficial de Somalilandia como un "Estado independiente y soberano", con lo que se convirtió en el primer país en dar ese paso, que ha provocado una amplia condena internacional, especialmente de África, el mundo islámico, China y la Unión Europea (UE).

Somalilandia, protectorado británico hasta 1960, no está reconocida internacionalmente, aunque tiene constitución, moneda y gobierno propios e incluso un mejor desarrollo económico y mayor estabilidad política que Somalia.

La región declaró su separación de Somalia, excolonia italiana, en 1991, tras el derrocamiento del dictador Mohamed Siad Barre, y desde entonces ambas partes han impulsado sin éxito varios intentos de diálogo sobre la independencia de la región.

Somalia vive en un estado de conflicto y caos desde el derrocamiento de Barre, que dejó al país sin gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas, como Al Shabab, y señores de la guerra.