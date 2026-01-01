Tusk promete una aceleración militar para Polonia en 2026 en su mensaje de Año Nuevo

"Aceleraremos la construcción del ejército más fuerte de Europa. Aceleraremos las grandes inversiones en infraestructuras", dijo Tusk, cuyo país se encuentra a la cabeza en lo que respecta al gasto en defensa en el seno de la OTAN, según recogió la agencia polaca PAP.

El jefe del Gobierno polaco, cuya ley de presupuestos para 2026 prevé un gasto en Defensa del 4,81 % -un porcentaje histórico-, habló de llevar a cabo una "intensa repolonización y reconstrucción de la industria, incluida la de defensa".

Además de la defensa, Tusk también se centró en abordar la cuestión de la seguridad ciudadana.

Así, el líder polaco anunció "una ofensiva contra los delincuentes de todo tipo, ya sean los líderes de los hinchas radicales del fútbol, los traficantes de drogas, los políticos corruptos o los militantes prorrusos".

"Sin excepción, todos los que infrinjan la ley lo lamentarán amargamente el año que empieza", prometió Tusk, quien anteriormente, en este día de Año Nuevo, presentó en un vídeo publicado en redes sociales los argumentos por los que, según él, su país se ha convertido en un modelo para Europa.

"Sean como Polonia", afirmó Tusk en dicho video, en el que se expresaba en inglés.