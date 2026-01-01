Un adolescente palestino muere en en el sur de Gaza por disparos del Ejército israelí

Según indicó a EFE Zaher al Waheidi, director de la unidad a cargo del recuento de víctimas mortales en el Ministerio de Sanidad, perteneciente al Gobierno de Hamás en Gaza, el chico se llamaba Anas Abu Draz y fue llevado al hospital por otros adolescentes.

La zona de Rafah se encuentra en el extremo sur de Gaza y está controlada en su mayor parte por el Ejército israelí.

Consultado por EFE sobre la muerte del joven, el Ejército israelí dijo estar verificando la información.

Con los últimos datos disponibles, asciende a 71.271 el número de muertos en Gaza por la ofensiva israelí desde su inicio en octubre de 2023, como respuesta a los ataques de Hamás en Israel que dejaron 1.200 muertos.

Desde el alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, Sanidad reporta 416 muertos por fuego israelí, así como 1.153 heridos y 683 cadáveres recuperados de los escombros de la devastada Franja.