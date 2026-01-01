Un muerto y dos heridos en ataque nocturno ruso contra Ucrania

"El primer día del año nuevo, los rusos mataron a un hombre en Jersón", indicó en su cuenta de Telegram Prokudin, responsable de la administración de esa región del sur ucraniano.

Según Prokudin, "un hombre de 31 años fue alcanzado por un ataque enemigo" y "sufrió heridas mortales".

El medio ucraniano 'Ukrainska Pravda', que citó a Prokudin, también señaló que una mujer de 87 años resultó herida al impactar un dron ruso contra un edificio residencial en Jersón.

En la región oriental de Járkov, donde se escucharon explosiones en algunas zonas, según Sinegubov, una persona resultó herida, tras lo que se le prestó asistencia médica.

La Fuerza Aérea de Ucrania derribó en Nochevieja y en la madrugada del día de Año Nuevo 176 drones lanzados por Rusia contra su territorio.

Según informó dicho cuerpo militar en Telegram, "el enemigo atacó con 205 drones Shahed, Gerbera y de otro tipo".

Las defensas antiaéreas, según el parte castrense, no pudieron evitar que se registraran 24 impactos de drones rusos en 15 puntos del territorio ucraniano.