Zelenski confirma cita de Coalición de Voluntarios el 6 de enero tras reuniones previas

"El 6 de enero, tendrá lugar una reunión de líderes europeos y de la Coalición de Voluntarios", expuso Zelenski en su cuenta de Telegram, en la que precisó que esa cita tendrá lugar tras dos encuentros previos.

El primero de ellos ocurrirá el sábado 3 de enero en Ucrania y reunirá a asesores de seguridad nacional de quince países, más representantes de la OTAN y la Unión Europea (UE), según la información con la que cuenta hasta ahora la administración ucraniana.

"Vendrán representantes europeos, y esperamos que se una un equipo estadounidense virtualmente", dijo Zelenski.

El segundo encuentro preparatorio antes del día 6 de enero se celebrará el lunes 5 de enero con responsables militares, que tratarán la cuestión de "las garantías de seguridad para Ucrania", según Zelenski.

"Políticamente, casi todo está ya listo y es importante trabajar en cada detalle sobre cómo funcionarán las garantías en el aire, por tierra y el mar, si logramos terminar con la guerra", indicó.

El presidente ucraniano reveló estas intenciones en un momento en el que su jefe negociador, Rustem Umérov, se encuentra en Turquía para mantener reuniones en busca de la liberación de soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania prisioneros de Rusia.