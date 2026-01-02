Arabia Saudí gana terreno en Yemen contra los separatistas respaldados por Emiratos Árabes

El cuartel se encuentra en la zona de Al-Khash'a, al norte de Hadramaut, una provincia oriental de Yemen.

Fue el gobernador de esa provincia, Salem al-Khanbashi, que también cuenta con el respaldo de Arabia Saudí, quien dio a conocer en la televisión estatal la toma del cuartel de la 37.ª Brigada por parte de las Fuerzas Escudo de la Nación y detalló que esas fuerzas progubernamentales avanzan hacia el sureste de Yemen, rumbo a Seiyun, la segunda ciudad más grande de Hadramaut.

Previamente, Salem al-Khanbashi había anunciado este viernes, también a través de la televisión, el lanzamiento de una operación para retomar los cuarteles militares ocupados por los separatistas del Consejo de Transición del Sur.

Asimismo, el portavoz de la coalición militar liderada por Arabia Saudí, Turki al-Maliki, anunció en su cuenta de X que las fuerzas navales de Riad habían completado su despliegue en el mar Arábigo para realizar inspecciones y combatir el contrabando.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La medida refleja el esfuerzo de Arabia Saudí por bloquear la ayuda militar y logística externa que recibe el Consejo de Transición del Sur, en particular la proveniente de los Emiratos Árabes Unidos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También hizo una declaración televisada un portavoz del Consejo de Transición del Sur, que definió los combates en Hadramaut, una zona rica en petróleo, como un conflicto decisivo entre el norte y el sur de Yemen.

Además de presentar a los combatientes del CTS como defensores del sur de Yemen contra lo que describió como una ofensiva patrocinada por Arabia Saudí, un antiguo aliado convertido en enemigo, llamó a la unidad e instó a los yemeníes sureños a unirse al Consejo de Transición del Sur y les prometió una victoria segura.

"No cederemos ni un solo grano de nuestra tierra sureña", aseguró.