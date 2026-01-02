Cancillería asiste a familia de cuatro niñas bolivianas fallecidas en un incendio en Chile

La Paz, 2 ene (EFE).- La Cancillería de Bolivia lamentó este viernes el fallecimiento de cuatro niñas bolivianas en un incendio ocurrido en la víspera en Chile e informó que ya activó los protocolos correspondientes para brindar "asistencia y protección consular" a la familia de las menores y de otros compatriotas afectados en el suceso.