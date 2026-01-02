Colombia "acompaña en este momento de dolor" a Suiza por incendio que causó 40 muertos

El Ministerio de Relaciones Exteriores expresó en un comunicado sus "más sinceras condolencias a las familias de las víctimas, al Gobierno y al pueblo suizos por la tragedia ocurrida en la población de Crans Montana".

"De la misma forma expresa su solidaridad con las personas que resultaron heridas en este lamentable suceso, con la esperanza de que tengan una pronta y completa recuperación. El Gobierno de Colombia acompaña en este momento de dolor al pueblo suizo y reitera su sentimiento de pesar ante la pérdida de vidas humanas", agregó la información.

Colombia también mostró su respaldo a los esfuerzos de las autoridades y los organismos de socorro que atienden la tragedia.

Una fiesta en un local nocturno de la lujosa localidad de Crans Montana se tornó en tragedia poco después de la medianoche de Año Nuevo cuando las llamas se propagaron en cuestión de minutos causando un gran incendio que atrapó a los jóvenes que celebraban la llegada de 2026.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las llamas y el humo impidieron que quienes se encontraban en la zona de fiesta, en el subsuelo del local, pudieran escapar por la escalera que conducía a la terraza, y al mismo tiempo obstaculizaron los intentos de jóvenes que hacían cola fuera del local por entrar y rescatar a las víctimas, según testimonios recogidos por EFE.