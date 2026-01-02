Detienen en España a un prófugo de Perú buscado por una estafa cometida en 2008

El hombre se enfrenta a una pena de hasta 6 años de prisión, informó la Policía Nacional de España.

Según detalló este cuerpo policial, los agentes averiguaron que el arrestado estaba siendo buscado por las autoridades de Perú porque fue a dependencias policiales españolas a realizar unos trámites relacionados con una investigación que se estaba llevando a cabo sobre una persona desaparecida.

Cuando los agentes comprobaron en las bases de datos policiales la identidad del hombre, averiguaron que tenía en vigor una orden internacional de detención emitida por las autoridades de Perú desde marzo de 2022 por un delito de estafa.

Los hechos por los que era buscado fueron cometidos en la ciudad peruana de Trujillo en el año 2008. Al fugitivo se le imputa la presunta comisión de un delito de estafa tras vender un inmueble con ánimo de engaño a terceras personas, hechos por los que se enfrenta a una pena máxima de 6 años de prisión.

Tras la práctica de las diligencias policiales, el arrestado fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, ubicado en Madrid.

Ese órgano será el encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.