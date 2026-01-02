El 2025 fue "el año más letal para el periodismo" en Perú, con 458 ataques, señala informe

El pasado 26 de diciembre falleció en Lima el periodista Mitzar Castillejos, tras haber sido herido dos semanas antes por desconocidos, que le dispararon con armas de fuego cuando se dirigía a conducir un programa de radio en la ciudad de Aguaytía, en la región amazónica de Ucayali.

Castillejos fue el cuarto periodista asesinado en 2025 en Perú, ya que lo mismo sucedió con Gastón Medina, en la ciudad sureña de Ica; Raúl Celis, en la amazónica de Iquitos; y Fernando Núñez, en la norteña Pacasmayo.

"Cuatro periodistas asesinados. 458 ataques a la prensa. Lo intentan todo y por todos los medios. El objetivo es uno: callarnos. Silenciar las voces críticas. Amordazar a quienes investigan. O por las leyes o por las balas", señaló la presidenta de la ANP, Zuliana Lainez, en el informe anual del gremio, publicado este viernes.

La máxima representante de la ANP añadió que "estos crímenes, en 2025, colocan a Perú solo por detrás de México en violencia letal contra los periodistas".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Nuestro país hoy entraña mayor riesgo que Ecuador, Colombia, Haití o países centroamericanos, con todo lo que ello significa", enfatizó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Al respecto, el asesor legal de la ANP, Miguel Jugo, sostuvo en el informe que en 2025 "se han continuado acentuando las agresiones contra la libertad de prensa y, en particular, contra los y las periodistas que cumplen con una labor de fiscalización y denuncia a las diversas situaciones negativas que se producen en el país".

Jugo remarcó que "diversas instituciones que hacen seguimiento a la situación de los comunicadores sociales, han señalado que las instituciones que más agresiones realizan son: el Ejecutivo, en primer lugar, y luego el Congreso".

Los datos del informe, elaborado por la Oficina de los Derechos Humanos del Periodista de la ANP, indicaron que en 2025 se reportaron 127 amenazas u hostigamiento, 114 agresiones físicas y verbales, 79 discursos estigmatizantes, 50 trabas a la cobertura periodística y 46 casos de intimidación judicial.

Además, 13 amenazas legislativas, 12 trabas al acceso a la información, cuatro asesinatos, cuatro afectaciones laborales (acoso laboral, despido o desvinculación), cuatro presiones o sanciones administrativas, tres detenciones y dos ciberataques.

Al referirse a los agresores, detalló que 217 fueron funcionarios, 121 agentes de seguridad (entre policías, militares, guardias municipales y vigilantes), 71 civiles, 45 sujetos no identificados y cuatro el empleador.

Por medios afectados, 219 fueron de prensa digital, 108 de prensa televisiva, 66 de prensa escrita y 65 de prensa radial, mientras que por género y medio los afectados fueron 231 hombres, 134 medios de comunicación y 93 mujeres.

Al referirse a los casos por provincias, el reporte señaló que estos se presentaron en 65 provincias del país, con 256 de ellos en Lima, seguidos en cantidad por 12 en Huamanga, Huaraz y Puno, en cada caso y 10 en Maynas, entre los de mayor cantidad.

En octubre pasado, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ya había asegurado que 2025 era uno de los peores años en las últimas décadas para la libertad de prensa en Perú.

Además de los ataques directos, se presentó una persecución judicial contra periodistas críticos, campañas de desinformación, estigmatización de voces disidentes, restricciones al acceso a la información pública y propuestas legislativas que amenazan directamente las libertades informativas, denunció la SIP en ese momento.