El crudo de Brent baja ligeramente y cierra a 60,75 dólares el barril

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, perdió así 20 centavos en el Intercontinental Exchange (ICE) respecto al cierre de la negociación del miércoles, cuando acabó en 60,95 dólares.

En el curso de la jornada, llegó a bajar hasta 60,06 dólares, aproximándose así a la barrera sicológica de los 60 dólares, que ya rebasó por debajo en cotización intradía el pasado 16 de diciembre.

El Brent comienza el año con un precio de más 20 dólares por debajo del que tenía al principio de 2025: el 15 de enero pasado llegó a cotizar a 82,03 dólares, y desde entonces no ha dejado de bajar, salvo un repunte en junio pasado, cuando la tensión se disparó en Oriente Medio previo al ataque de EE.UU. contra Irán.

Ese descenso anual ha sido el más pronunciado desde 2020, y no se ha frenado por la tensión geopolítica en distintas zonas de producción petrolera, como son Venezuela, Yemen y Rusia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy