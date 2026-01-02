España recibió 91,5 millones de turistas hasta noviembre y gastaron 6,9 % más que en 2024

Según las cifras publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), España recibió entre enero y noviembre del año recién terminado un 3,4 % más turistas que un año antes, aunque parece difícil lograr la cifra de los 100 millones en el conjunto de 2025.

Pero más allá de si se llega a los 100 millones, lo que el sector valora por encima de todo son las cifras de gasto de los turistas, que no dejan de crecer mes tras mes.

Así, el gasto medio por turista al cierre de noviembre pasado se situó en 1.399 euros en cada viaje, el 2,9 % más que un año antes. También el gasto medio diario creció el 5,4 %, hasta 188 euros, pero esta cifra es muy superior en ciudades como Madrid, con 295 euros, y ocurre algo parecido en Barcelona, sobre todo, debido a los elevados precios de los hoteles.

El Reino Unido fue el principal país de procedencia, con algo más de 18,1 millones de llegadas hasta noviembre (3,9 % más que en 2024), seguido de Francia (12,1 millones, el 0,5 % menos) y de Alemania (11,4 millones, 0,9 % de incremento).

Los mayores crecimientos en llegadas en enero-noviembre pasados fueron las de Portugal e Irlanda (14,2 y 10,5 %, respectivamente), pero se incrementaron también por encima de la media Suiza y Estados Unidos, país este último desde el que llegaron 4,2 millones de turistas desde enero a noviembre.

También el Reino Unido fue el principal receptor del gasto (con el 16,1 % del total y 1.303 millones), seguido de Alemania (11,7 % y 949 millones) y de Países Nórdicos (8,1 % y 656 millones).

Las regiones más beneficiadas por la llegada de turistas extranjeros en los once primeros meses del año pasado fueron Cataluña (noreste), con 19 millones, el 1 % más que en ese periodo del año anterior; Islas Baleares (Mediterráneo), con 15,5 millones, el 2,6 % más; y las Islas Canarias (Atlántico), que recibieron 14,2 millones, un aumento del 3,4 %.