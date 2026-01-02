Estatal eléctrica mexicana restablece casi toda la luz tras sismo en Guerrero

En su más reciente actualización, la CFE detalló que únicamente quedaban 112 usuarios pendientes de reconexión y que, en la Ciudad de México y el Estado de México, el servicio fue restituido “en su totalidad”, por lo que las labores se concentraron en territorio guerrerense.

La empresa estatal mexicana también señaló que operan con normalidad las dos líneas de transmisión que se reportaron fuera de servicio al inicio del evento: Papagayo–Cruz Grande y Pinotepa–Ometepec.

Añadió que no identificó daños en la infraestructura de las centrales generadoras y que mantiene “guías de inspección civil posterior al evento” para detectar áreas de atención.

Para las tareas de emergencia, dispuso de 354 trabajadores, 79 grúas y 138 vehículos, y aseguró que continuará hasta alcanzar el 100 % del restablecimiento.

En paralelo, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) —a cargo de su director general, Martí Batres Guadarrama— indicó que, de manera preliminar, no se registraron personas lesionadas ni casos de crisis nerviosa en sus unidades y que se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, con especial énfasis en Guerrero.

El ISSSTE reportó evacuaciones preventivas y afectaciones menores en algunas de sus unidades, sin lesionados.

En la Clínica Hospital Chilpancingo de los Bravo, tras la revisión del inmueble, se determinó evacuar a pacientes y personal como medida preventiva, mientras se realiza una inspección exhaustiva por daños en muros, plafones y equipos médicos.

Además, reportó una fuga de agua en el área de ósmosis inversa, aunque los hospitalizados fueron trasladados a otras unidades con apoyo de ambulancias del Instituto.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Acapulco no se reportaron daños estructurales y las áreas continúan en operación, aunque se registraron afectaciones menores como desprendimiento de plafones y la ruptura de una puerta de cristal templado.

Como contexto, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, confirmó la muerte de una mujer de 50 años por el colapso de su vivienda en la comunidad de Las Minas, entre Acapulco y San Marcos, epicentro del sismo.

La mandataria también reportó daños en 700 casas, de las cuales 70 colapsaron, así como cuatro personas lesionadas con afectaciones menores en Acapulco.