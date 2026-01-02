Exportaciones uruguayas aumentan 5 % en 2025 con la carne bovina como principal producto

Así lo indica el informe anual de Comercio Exterior elaborado por la agencia de promoción de inversiones, exportaciones e imagen país Uruguay XXI, que añade que los principales sectores exportadores fueron el ganadero, el forestal y el agrícola.

El documento -presentado este viernes- detalla que China se mantuvo como el principal destino de exportación de bienes uruguayos con compras por unos 3.493 millones de dólares, lo que marcó un aumento cercano al 12 % respecto a 2024.

"La canasta hacia este mercado estuvo liderada por la soja, que representó el 35 % del valor exportado y creció 31 % interanual", añade.

El segundo lugar lo ocupó Brasil tras adquirir bienes uruguayos por unos 1.964 millones de dólares, lo que implicó una caída cercana al 15 % respecto de 2024.

"Esta disminución se explicó, en buena medida, por la reducción de las colocaciones de vehículos y de arroz, rubros que moderaron el desempeño global hacia ese mercado. Aún así, Brasil continuó siendo un socio comercial clave, con una canasta concentrada principalmente en alimentos", detalla el documento.

En tanto, el tercer lugar fue para la Unión Europea, con ventas a dicho bloque por unos 1.835 millones de dólares, que marcaron un aumento cercano al 2 % respecto de 2024.

"La celulosa siguió siendo el principal producto en este mercado, con exportaciones por unos 687 millones de dólares, pero con una baja interanual cercana al 29 % en valor y de alrededor de 18 % en toneladas. En contraste, la carne bovina mostró un fuerte repunte: las ventas se ubicaron en torno a 596 millones de dólares y crecieron en el entorno del 60 % frente al año previo", explica Uruguay XXI.

Más abajo se colocaron Estados Unidos y Argentina, al tiempo que otros destinos relevantes fueron Turquía, Argelia y México.

En materia de bienes, la carne bovina fue el más vendido con colocaciones por 2.680 millones de dólares y una variación anual de un 33 %.

El segundo -pese a una disminución del 9 %- fue la celulosa con ventas por 2.307 millones de dólares y el tercero la soja con colocaciones por 1.420 millones de dólares y un aumento del 18 %.

En el cuarto lugar aparecen los lácteos con 928 millones de dólares y en el quinto el concentrado de bebidas con 753 millones de dólares. También se destacaron las ventas de ganado en pie y productos farmacéuticos.

De acuerdo con esto, los principales sectores exportadores fueron el ganadero (4.586 millones de dólares), el forestal (2.666 millones de dólares) y el agrícola (2.566 millones de dólares).