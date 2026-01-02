Fallece a los 95 años en China una de las últimas supervivientes de la masacre de Nanjing

En un comunicado recogido por la agencia oficialista Xinhua, el Centro Memorial de las Víctimas de la Masacre de Nanjing indicó que con la muerte de Pan se reduce a 23 el número de supervivientes de la masacre, cometida por las tropas niponas a finales de 1937.

Pan tenía tan solo seis años cuando las fuerzas japonesas entraron en Nanjing. Oculta en el interior de una cocina, presenció cómo soldados nipones asesinaban con bayonetas a su abuelo, a su padre y a su primo.

El 13 de diciembre de 1937, el Ejército japonés invadió Nanjing y, durante las seis semanas posteriores, sus tropas incendiaron y saquearon la ciudad, perpetraron violaciones masivas contra decenas de miles de mujeres y asesinaron a entre 150.000 y 340.000 personas, según distintas fuentes históricas.

Cada año, China rememora en esa fecha su particular "holocausto", en la antesala de la Segunda Guerra Mundial, con una ceremonia en el Memorial de las Víctimas de la Matanza de Nanjing, en la capital de la provincia oriental de Jiangsu.

Durante esa contienda, Japón invadió buena parte del territorio chino, donde cometió graves crímenes de guerra, tales como sistemáticas matanzas de civiles, experimentación con armas biológicas o uso de mujeres chinas como "esclavas sexuales" por parte de oficiales del Ejército nipón.

Además, el Gobierno de Pekín ha criticado con frecuencia al de Tokio por adoptar una postura que consideran revisionista sobre la invasión.