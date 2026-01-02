Guatemala incauta 9,8 toneladas de cocaína en 2025, un 46 % menos que el año anterior

De acuerdo con cifras del Ministerio de Gobernación (Interior), pese al descenso, la cifra de 2025 es superior a las 7,5 toneladas que se decomisaron en promedio durante los dos últimos años de la administración de Alejandro Giammattei (2020-2024).

Durante 2024, el primer año del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, los decomisos de cocaína habían experimentado un incremento del 261 % en comparación con el cierre de 2023.

Además de la cocaína, las autoridades guatemaltecas erradicaron el año pasado más de 4,08 millones de arbustos de hoja de coca, 2,60 millones de matas de marihuana y 4.582 de amapola.

Asimismo, en el transcurso de 2025, las fuerzas de seguridad localizaron y destruyeron siete pistas clandestinas que eran utilizadas por estructuras del narcotráfico para el transporte de estupefacientes.

Debido a su posición geográfica, el territorio guatemalteco es utilizado como puente por carteles internacionales para el traslado de drogas desde Suramérica hacia Estados Unidos, el principal consumidor de estupefacientes en el mundo.