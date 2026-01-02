Hidroeléctica de Itaipú transfirió al Estado paraguayo 462 millones de dólares en 2025

Las transferencias están contempladas en el Anexo C del Tratado de Itaipú, que establece las bases financieras de esta represa compartida entre Paraguay y Brasil y que aprovecha las aguas del río Paraná.

La Entidad Binacional de Itaipú señaló en un comunicado que de enero a diciembre de 2025 depositó 246,5 millones de dólares por concepto de regalías, 165,1 millones de dólares por cesión de energía al Ministerio de Economía y Finanzas y 50,3 millones de dólares a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por "resarcimiento de las cargas de administración y utilidades".

El Estado paraguayo recibió de Itaipú cerca de 549 millones de dólares por pagos del Anexo C en 2024, indicó Itaipú en un reporte de enero pasado.

Solo en diciembre de 2025, Itaipú desembolsó 32 millones de dólares al Estado paraguayo, de los cuales 20 millones de dólares corresponden a regalías, detalló la entidad.

Desde agosto de 2023, cuando inició la Administración del presidente paraguayo, Santiago Peña, hasta diciembre pasado, la entidad transfirió 1.222 millones de dólares, agregó.

Una parte de los pagos por regalías financian los gastos del Presupuesto General de la Nación (PGN), y otra se transfiere a los gobiernos departamentales y municipales, explicó la entidad.

En tanto que la compensación por cesión de energía que recibe el Ministerio de Economía y Finanzas se incorpora al Fondo Nacional de Alimentación Escolar (Fonae) y se distribuye a municipios y gobernaciones.

El Anexo C fue firmado en 1973 y determina que ambos países tienen el derecho al 50 % de la energía generada por la central. El documento tenía que revisarse pasados 50 años de su entrada en vigor, fecha que se cumplió en agosto de 2023.

Peña anunció el martes que se retomaron las negociaciones de dicho anexo, que fueron suspendidas por Paraguay en abril pasado después de que Brasil admitiera que su agencia de inteligencia organizó en 2022 una operación de espionaje contra su vecino.

Con 20 unidades generadoras y 14.000 megavatios de potencia instalada, Itaipú, una de las más grandes del mundo, suministra cerca del 9 % de la energía eléctrica consumida en Brasil y alrededor del 86 % del consumo paraguayo.