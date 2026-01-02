Invertir en educación, clave para mejores ingresos y menor desempleo en América Latina

El informe Education at a Glance 2025 (Panorama de la Educación 2025), elaborado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), subrayó que un mayor nivel educativo no solo se traduce en mejores sueldos, sino también en una menor probabilidad de desempleo.

En promedio, dentro de los países miembros de la OCDE, los adultos jóvenes con educación terciaria registran una tasa de desempleo del 4,9 %, frente al 12,9 % de quienes no concluyeron la educación secundaria superior, según apuntó un comunicado de la organización.

Ante este panorama, el organismo internacional destacó que “el nivel educativo es un factor clave para reducir el riesgo de desempleo y mejorar los ingresos a lo largo de la vida laboral”.

En el caso de México, el estudio señala un comportamiento distinto al promedio de la OCDE.

La tasa de desempleo en el país norteamericano entre adultos jóvenes sin educación media superior es del 2,7 %; mientras que entre quienes cuentan con educación secundaria superior o postsecundaria no terciaria asciende al 3,6 %, y alcanza el 4,3 % entre quienes tienen estudios terciarios.

Para el director ejecutivo de la transnacional Kumon para México y América Latina, Luis Chiba Ramayoni, estos datos refuerzan la necesidad de apostar por la educación desde edades tempranas.

“Invertir en la educación es la mejor herencia que se le puede dar a los hijos”, afirmó.

El directivo advirtió que los indicadores internacionales evidencian rezagos importantes en la región, especialmente en lectura y dominio del idioma inglés, factores que pueden limitar el desempeño escolar y, a largo plazo, truncar el desarrollo académico y profesional de las personas.

“Sin estos elementos, se reduce la posibilidad de acceder a empleos bien remunerados en la vida adulta”, señaló.

Por su parte, el gerente general de Consultoría, Red de Centros y Expansión de Franquicias de Kumon, Guillermo Parás Treviño, destacó la relevancia del aprendizaje del idioma inglés como una herramienta para mejorar las oportunidades profesionales: “el inglés es fundamental para ingresar a ciertas universidades, cumplir con los requisitos de muchas empresas y participar en negocios globales”.

Por ello, remarcó, invertir en educación es una decisión estratégica.

En este contexto, Kumon, empresa especializada en clases extraescolares de matemáticas, inglés y comprensión lectora, anunció que reforzará su presencia en América Latina con el objetivo de impulsar una educación de mayor calidad en la región.

