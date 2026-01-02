La agencia encargada de reorganizar Petroperú ratifica que la empresa no será privatizada

"La reorganización no implica la privatización de Petroperú, descarta cualquier impacto en el precio de los combustibles y garantiza el abastecimiento a nivel nacional", señaló en un mensaje publicado en la red social X.

En un comunicado adjunto, el presidente de Proinversión, Luis Del Carpio, sostuvo que la reorganización de la petrolera "era una decisión impostergable", ya que la "tiene activos valiosos, pero hoy no genera los flujos necesarios para sostenerse".

"No se va a privatizar Petroperú, vamos a ordenarla, generar valor y devolverle sostenibilidad para que los peruanos vuelvan a sentirse orgullosos de su empresa", reiteró.

En ese sentido, explicó que se implementará una reorganización por bloques patrimoniales", lo que "facilitará evaluar qué activos son estratégicos para el Estado y cuáles pueden operar de manera más eficiente bajo esquemas como Asociaciones Público-Privadas (APP)".

Del Carpio precisó que, en ese contexto, la refinería de Talara, que fue modernizada hace pocos años con una inversión de más de 6.000 millones de dólares, "no será rematada ni privatizada, sino preservada y puesta en valor bajo un modelo que asegure eficiencia, inversión y continuidad operativa".

Agregó que ante "la magnitud, complejidad y valor estratégico de los activos involucrados", el proceso contará con el acompañamiento de la banca de inversión y asesores financieros internacionales "seleccionados bajo criterios técnicos y de competencia".

La agencia también sostuvo que la reorganización no pondrá en riesgo la cadena de producción ni el abastecimiento de combustibles, y descartó que vaya a impactar en los precios de los combustibles.

El Gobierno del presidente interino José Jerí autorizó, mediante un decreto oficial, la reorganización de los activos de Petroperú "en uno o más bloques patrimoniales", en los cuales se puede incluir a la refinería de Talara, en la costa norte del país.

El Gobierno remarcó que el contenido de este plan "tiene carácter vinculante" para Petroperú y que su directorio debe ejecutar los actos necesarios en un plazo máximo de cinco días hábiles de recibida la decisión respectiva, "bajo responsabilidad funcional".

Este jueves, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, también afirmó que el Ejecutivo no se plantea privatizar Petroperú, pero sí abre la posibilidad del ingreso de capitales privados para permitir que supere la crisis financiera que afronta.

"El objetivo es evitar que esta empresa colapse, recuperar su valor estratégico y no seguir sacrificando recursos públicos. Esa es una decisión empresarial responsable, no ideológica", señaló Miralles luego de que algunos legisladores adelantarán que pedirán su censura por plantear la privatización de la petrolera.

Al tercer trimestre de 2025, Petroperú reportaba una deuda acumulada de 5.350 millones de dólares (4.558 millones de euros) y pérdidas acumuladas netas de unos 2.224 millones de dólares (unos 1.900 millones de euros).

Los ingresos de la empresa, que tiene más de 2.600 trabajadores, cayeron de 5.581 millones de dólares en 2022 a 4.009 millones de dólares en 2023 y 3.527 millones de dólares en 2024, mientras que la proyección en 2025 es de obtener 3.846 millones de dólares.