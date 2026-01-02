La bolsa de São Paulo cede un 0,36 % en el primer día del año hundida por las cárnicas

El Ibovespa, índice de referencia de la mayor plaza bursátil de América Latina, terminó el día en los 160.538 puntos, tras haber acumulado en 2025 una apreciación del 33,9 %, su mejor resultado desde 2016.

Las acciones ordinarias de la cárnica Minerva se desplomaron un 6,94 %, las de Marfrig cayeron un 3,25 % y las de JBS un 2,75 % como reflejo de las pérdidas que la decisión china puede producir en Brasil, el mayor productor y exportador mundial de carne bovina.

China anunció el miércoles que, a partir del 1 de enero de 2026 y por un plazo de tres años, cobrará aranceles del 55 % sobre las importaciones de carne bovina que superen las cuotas establecidas para cada uno de los países que abastecen a la segunda mayor economía mundial.

En el caso específico de Brasil, la cuota de importaciones en 2026 fue fijada en 1,1 millones de toneladas, muy inferior a las 1,7 millones de toneladas que se calcula que el país exportó al gigante asiático en 2025.

China es el destino del 54 % de las exportaciones de carne bovina de Brasil, que es el mayor abastecedor del gigante asiático.

Para la bajada del Ibovespa en el primer día de negociaciones de 2026 también contribuyó la caída de los papeles de las petroleras ante el temor de los inversores de que 2026 termine con grandes excedentes en la producción mundial de crudo.

Las acciones ordinarias de la petrolera Petrobras terminaron el día con una bajada del 0,55 % y las preferenciales cedieron un 0,19 %.

Además de las ordinarias de Minerva, las acciones del Ibovespa que cerraron la jornada con las mayores pérdidas fueron las ordinarias de la empresa de servicios de internet Locaweb (-3,76 %) y las ordinarias de la constructora Direccional (-3,54 %).

En la punta contraria, los papeles del Ibovespa que cerraron con las mayores subidas este viernes fueron los ordinarios de la red de supermercados Pao de Açucar (+3,95 %) y los ordinarios del distribuidor de camiones y autobuses Automob (+3,86 %).

En el mercado de divisas, el real se apreció un 1,18 % frente al dólar, que acabó la jornada cotizado a 5,4232 reales para la compra y 5,4238 reales para la venta en el tipo de cambio comercial brasileño.

Se trata de la menor cotización de la moneda verde en Brasil desde el 15 de diciembre.

El volumen negociado en la bolsa paulista este viernes fue 19.469,7 millones de reales (unos 3.592,8 millones de dólares o 3.064,5 millones de euros al cambio de hoy), en 2,97 millones de operaciones financieras.