La Bolsa española comienza el año con subida y un nuevo récord

El principal indicador del mercado español, el IBEX 35, ganó 184,6 puntos, hasta el máximo histórico de 17.492,4 enteros al cierre, en la sexta semana consecutiva de subidas. El año 2025 lo terminó con un avance anual superior al 49 %.
Entre los grandes valores, hoy destacó la subida del 3,05 % de la petrolera Repsol, mientras que Banco Santander ganó el 1,81 %; el grupo financiero BBVA, el 1,65 %; y la eléctrica Iberdrola, el 0,89 %.
El gigante textil Inditex repitió cotización y Telefónica bajó el 0,34 %.
La Bolsa española se vio favorecida por la subida provisional del 0,3 % de Wall Street al cierre de mercado español, el avance de la banca (el 1,8 % de media) y de casi todas las grandes empresas y las plazas europeas.
