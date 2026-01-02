La UE muestra su apoyo a Suiza ante el devastador incendio de Nochevieja

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, se mostró en un mensaje difundido en sus redes sociales "profundamente entristecida" por el suceso, y envió "las más sinceras condolencias a las familias y amigos de las víctimas".

"Estamos en contacto con las autoridades suizas para brindar asistencia médica a las víctimas a través del Mecanismo de Protección Civil de la UE. Europa se solidariza plenamente con Suiza", dijo Von der Leyen.

El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, también expresó su "solidaridad con las autoridades suizas en su respuesta a este devastador incidente".

Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, aseveró que "el trágico incendio" en Crans Montana "es una forma desgarradora de comenzar el Año Nuevo".

"Estoy profundamente triste por esta noticia. Mis pensamientos están con todos los afectados, los heridos y las familias y seres queridos que enfrentan una pérdida inimaginable en la primera noche del año", manifestó.

Una fiesta en un local nocturno de la lujosa localidad de Crans Montana se tornó en tragedia poco después de la medianoche cuando las llamas se propagaron en cuestión de minutos causando un gran incendio que atrapó a los jóvenes que celebraban la llegada de 2026.

Las llamas y el humo impidieron que quienes se encontraban en la zona de fiesta, en el subsuelo del local, pudieran escapar por la escalera que conducía a la terraza, y al mismo tiempo obstaculizaron los intentos de jóvenes que hacían cola fuera del local por entrar y rescatar a las víctimas, según testimonios recogidos por EFE.