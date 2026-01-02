Las acciones de minoristas de muebles suben tras el aplazamiento de los aranceles de Trump

La marca de muebles de lujo y decoración para el hogar RH aumentó un 9,25 %, mientras que la empresa de productos de alta gama para el hogar Williams‑Sonoma lo hizo un 4,77%.

Por su parte, la plataforma de comercio electrónico de muebles, decoración, artículos para el hogar Wayfair subió 6,57 %.

Estos incrementos se registraron tras la apertura de Wall Street en su primera jornada del año después del anuncio de Trump.

El mandatario informó el pasado miércoles de la decisión de posponer la subida de aranceles a los muebles tapizados, los armarios de cocina y los muebles de baño que impuso a finales de septiembre.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Pese al retraso de estos gravámenes, el impuesto del 25 % sobre algunos muebles tapizados, armarios de cocina y muebles de baño sigue en vigor.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

De no haber pospuesto la subida, los aranceles para este tipo de muebles hubieran aumentado un 30 %.

Trump señaló que las negociaciones con los socios comerciales sobre las importaciones y exportaciones del sector son "productivas".

El republicano insistió este viernes en el "beneficio abrumador" de los aranceles para el país y aseguró que perder la capacidad de aplicarlos "sería un golpe terrible".

El Tribunal Supremo del país estudia la legalidad de los aranceles y podría limitar o anularlos si considera que Trump se excedió en sus poderes al usar una ley de emergencia para justificar los gravámenes.