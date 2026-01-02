Líder separatista anuncia preparativos para un referéndum de independencia del sur yemení

Al Zubaidi dijo en una declaración televisada que la fase de transición incluiría una votación popular para determinar el futuro del sur de Yemen.

"Anunciamos el inicio de un período de transición de dos años", dijo el líder de CTS, quien señaló que el referéndum permitiría a los sureños ejercer su "derecho a la autodeterminación".

"Se ha aprobado una declaración constitucional para restaurar el Estado del Sur", afirmó después de describir esta medida como un camino gradual que cumple "las aspiraciones del pueblo del sur" y que se aplicará a partir del 2 de enero de 2028.

No obstante, Al Zubaidi advirtió de que la declaración constitucional podría entrar en vigor antes si no hubiera respuesta a la iniciativa o si el territorio del sur fuera atacado.

El CTS, que cuenta con el respaldo de Emiratos Árabes Unidos, controla gran parte del sur de Yemen y su objetivo es revivir el antiguo Estado de Yemen del Sur, que existió hasta la unificación con el norte en 1990.

El anuncio se produce en medio de los combates entre el CTS y las fuerzas gubernamentales yemeníes respaldadas por Arabia Saudí en la provincia oriental de Hadramaut.