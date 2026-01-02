Los tres jóvenes ingresados en Italia tras el incendio en Suiza permanecen estabilizados

El hospital milanés de Niguarda, instituto italiano de referencia para casos de quemaduras, recibió en la noche del jueves a tres heridos en el incendio: una chica de 29 años natural de Rimini (norte) y dos chicos de 16 años de Roma y de Milán.

El director del Centro de Grandes Quemados de Niguarda, Franz Wilhelm Baruffaldi Preis, ha mostrado un cauto optimismo en su primer boletín.

"La situación de estos tres jóvenes que hemos recibido no nos la esperábamos así: uno de ellos tiene quemaduras un poco más profundas y extendidas y, en los otros dos, son algo más superficiales y menos extendidas", ha declarado el médico.

El incendio se desató la pasada noche en un bar de la localidad alpina de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban la Nochevieja, y las autoridades helvéticas han confirmado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Ministerio de Exteriores de Italia ha confirmado 19 italianos involucrados en la tragedia, de los que 6 siguen desaparecidos y 13 hospitalizados (3 en Milán y 10 en Suiza).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El médico de Niguarda aclaró que ninguno de estos tres casos ha sufrido traumatismos por la explosión que presumiblemente sucedió al incendio, aunque están quemados en el 30 y 40 % de sus cuerpos.

"Han sido estabilizados, medicalizados y, en el caso de la chica, ha sido a operada de una mano para permitir que llegara más sangre a sus extremidades", ha informado.

Los tres muchachos mantienen la intubación que se les practicó ya en Suiza para su estabilización y en las próximas horas se estudiará si retirar el tubo al joven menos grave.

"Para los otros dos tengo la impresión de que se necesitará algún que otro día", avanzó.

Italia sigue con preocupación los desarrollos de esta tragedia de Año Nuevo en la vecina Suiza, destino navideño para muchas familias y jóvenes, sobre todo del norte italiano, que acuden a sus montañas para pasar unos días de descanso o esquiar.

Es el caso de Gregorio Pallestrini, natural de Génova (norte) de solo 16 años, quien logró salir ileso de las llamas desatadas en aquel local en el que brindaba con sus amigos por el 2026.

"Aquella noche les llamé a todos, uno a uno, pero no me respondían. Ahora sé que dos de ellos, un chico y una chica, están ingresados en cuidados intensivos. De otros tres amigos aún no sé nada", ha rememorado en declaraciones al diario 'La Repubblica'.

Pallestrini asistió al incendio desde la calle y relata auténticas escenas de pánico: "La salida de toda esa gente quemada... la peor imagen que me queda es la de un chico que ponía su frente sobre la nieve porque estaba abrasado. Me ha quedado grabada", lamentó.