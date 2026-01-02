México registra 420 réplicas tras sismo de magnitud 6,5 en Guerrero que no dejó daños

"Hasta las 12:00 horas, se han registrado 420 réplicas, la mayor de 4,7", precisó el SSN.

El sismo fue reportado por la institución a las 07:58 horas (13:58 GMT) a 4 kilómetros al suroeste de la localidad de San Marcos, Guerrero y activó la alerta sísmica en varios estados del país.

Según reportes municipales, estatales y de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el terremoto se percibió en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Puebla, Jalisco, Tabasco, Colima e Hidalgo, aunque con ligeros daños.

La CNPC apuntó que el sismo se percibió de manera fuerte en Guerrero, donde tras el evento se activaron de inmediato los protocolos de atención y evaluación en los 85 municipios de la entidad “no se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales, únicamente atenciones por crisis nerviosa”, precisó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El terremoto se registró justo cuando la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrecía su conferencia de prensa matutina, por lo que tuvo que abandonar, de manera preventiva, las instalaciones de Palacio Nacional junto a reporteros y trabajadores de gobierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, informó que tras activar el protocolo de actuación por el sismo, se tiene el reporte al momento de "12 personas lesionadas; la caída de 5 postes y 4 árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias".

Asimismo, dijo que se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y cinco casas habitación.

En tanto, la alcaldía Benito Juárez, en el sur de la capital mexicana reportó la muerte de un hombre de 60 años, quien falleció mientras evacuaba el edificio donde residía.

El sismo registrado este viernes, recuerda el del 19 de septiembre de 1985, cuando se registró el terremoto más destructivo en la historia del país, de magnitud 8,1, con epicentro en el océano Pacífico, en la costa del estado de Michoacán, y efectos en el centro, sur y oeste del país, con una cifra oficial de 3.192 muertos, aunque organizaciones calculan que en realidad hubo más de 20.000 por irregularidades en el conteo.

Mientras que el 19 de septiembre de 2017, un terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en los estados de Puebla y Morelos, en el centro del país, dejó 370 muertos y más de 7.000 heridos, con la mayoría de las muertes en Ciudad de México, que concentró 228.