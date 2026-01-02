Mulino destaca el liderazgo democrático de Panamá y salida de listas grises en 2025

En el tradicional discurso de inicio de año ante el Parlamento unicameral Mulino, de 66 años, habló de los logros de su Administración - iniciada en julio de 2024 - en materia de política exterior, en economía y asuntos sociales, admitiendo que tuvo que "tomar decisiones que no fueron las más populares, pero fueron necesarias e impostergables para proteger el interés nacional".

Mulino aseguró que la "defensa de la democracia" ante la situación de Venezuela y "frente a un régimen que provocó la más profunda crisis económica, migratoria y social en la historia reciente de ese país", ha situado a Panamá como un líder regional.

"Mención especial merece nuestra participación en Oslo, Noruega. Durante la ceremonia de entrega del Premio Nobel quedó de manifiesto un liderazgo que Panamá no ejercía desde el retorno de la democracia. No se trata de una valoración personal: así fue expresado públicamente por María Corina Machado, por el Rey de Noruega, por el Primer Ministro de ese país y por los mandatarios de Argentina, Ecuador y Paraguay", declaró Mulino.

El jefe de Estado panameño participó el pasado 10 de diciembre en la ceremonia de entrega del Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana María Corina Machado, que recogió su hija porque llegó con retraso a la capital noruega.

"También dialogué con el presidente electo de Venezuela, don Edmundo González Urrutia, quien espero que asuma su cargo, dejando atrás años y años de una dictadura brutal, que hoy se encuentra en estado de completa descomposición", dijo el presidente panameño.

Mulino recordó que en julio pasado, el Parlamento Europeo eliminó a Panamá de la lista de blanqueo, después de que la Eurocámara hubiese rechazado el repertorio que el Ejecutivo comunitario había planteado inicialmente en abril de 2024.

Panamá "dejó de figurar en la lista de jurisdicciones de alto riesgo (...) Aún nos queda una lista más, y estamos haciendo el trabajo para salir en 2026", agregó sobre la Unión Europea.

Agradeció a su colega de Ecuador, Daniel Noboa, por sacar a Panamá de la lista que se encontraba en ese país desde 2008, y valoró "la voluntad expresada por el Gobierno brasileño" para eliminar al país centroamericano de una lista en la que permanece "injustamente".

Panamá salió en 2023 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Mulino habló de la promesa cumplida de reformar la Caja del Seguro Social, aprobada, tras haber sido postergada por varios gobiernos, por 48 diputados de los 71 de la Asamblea Nacional (AN,Parlamento), "garantizando la sostenibilidad (financiera) y salvando una institución vital para los panameños".

Destacó que la economía de Panamá crecerá en torno al 4 % en 2025, por encima del promedio de América Latina del 2,4 %, y que se prevé que la inflación "se mantenga baja y estable, menor del 1 %, preservando el poder adquisitivo de los hogares panameños".

En materia de educación, sostuvo que se iniciará "un proceso participativo para escuchar a todos los sectores" de cara a la redacción de una nueva ley educativa "que responda a las exigencias de un mundo dinámico, de un país que avanza, y a las necesidades de una juventud que requiere herramientas reales para tener éxito en la vida".

Mulino volvió además a insistir en "la necesidad de impulsar una nueva Constitución, mediante un proceso constituyente originario, capaz de ejercer plenamente su función modernizadora y responder a las realidades del país", y que por ello continúa el esfuerzo del programa "alfabetización constitucional", una serie de charlas y conferencias dirigidas a la ciudadanía.