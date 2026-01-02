Nepal supera el millón de visitantes en 2025 por tercer año consecutivo

Según el organismo (NTB, por sus siglas en inglés), Nepal alcanzó los 1.158.459 turistas en 2025, un 0,95 % más que el año anterior, cuando este país fue visitado por 1.147.548 visitantes.

Nepal se acerca así a su nivel de turistas anterior a la pandemia de la covid-19. En 2019 visitaron Nepal 1.197.191 visitantes.

El turismo es una actividad relevante de la economía nepalí y supone aproximadamente el 7 % del producto interior bruto de este país asiático.

Por nacionalidades, la India fue el país del que provinieron una mayor cantidad de los turistas que visitaron Nepal en 2025, 292.438; seguido de Estados Unidos, 112.316; y China, con 95.580

En Europa, Reino Unido, Alemania y Francia fueron los principales países de origen, mientras que 13.089 turistas procedentes de España visitaron Nepal el año pasado, según los datos de la NTB.

Brasil, con 3.714 turistas, y México, con 2.511, son los dos únicos países de América Latina que figuran en la contabilización de la junta nepalí.

La recuperación del sector tras el impacto de la pandemia que alteró gravemente el turismo a nivel global hace seis años continuó en 2025, cuando Nepal tuvo que hacer frente a un ligero descenso del número de turistas en el mes de septiembre con respecto a la dinámica de años anteriores.

Ese mes tuvieron lugar las protestas que dejaron más de 70 muertos en este país, forzaron la salida del gobierno comunista de K.P. Sharma Oli y provocaron daños que el Gobierno interino ha valorado en 586 millones de dólares para la economía nepalí.