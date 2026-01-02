Opositor centroafricano se proclama ganador y denuncia manipulación electoral

“Cuando uno sale de unas elecciones con buenos resultados, se mantiene tranquilo y espera el anuncio oficial. Pero miren lo que está sucediendo hoy, todas estas imágenes que circulan en redes sociales. Desde que comenzaron las elecciones en este país en 1981, nunca habíamos visto una situación como esta, con tanto nerviosismo y tanto miedo por parte del partido gobernante”, dijo Dologuélé a EFE.

Tras el inicio de la publicación de los resultados provisionales por parte de la Autoridad Nacional Electoral (ANE), varios candidatos impugnaron el proceso electoral y denunciaron irregularidades en la transmisión de las actas de votación.

“El partido gobernante está haciendo todo lo posible para manipular los resultados electorales: están rompiendo los llamados sobres a prueba de manipulaciones para extraer los informes oficiales y alterarlos, a veces incluso sobre el terreno. Me han dicho que en Bangui, en una residencia privada, se están rellenando informes oficiales en blanco con resultados falsificados”, afirmó el candidato opositor, que lidera el partido Unión para la Renovación Centroafricana (URCA).

“Estoy seguro de ello, porque los presidentes de los colegios electorales han confesado que recibieron instrucciones de no entregar los informes. Cuando mis representantes y algunos de mis candidatos parlamentarios los solicitaron, les dijeron que todo se modificaría”, añadió Dologuélé.

En ese contexto, la ANE emitió un comunicado el 30 de diciembre, 48 horas después de los comicios, en el que exigió la entrega de las actas a los representantes de los candidatos.

“Recibimos quejas de los candidatos, en particular sobre la entrega de las actas. Planteamos este asunto ante la ANE, lo que dio lugar a la publicación del comunicado”, explicó a EFE el director de asuntos electorales de la Misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana (MINUSCA), Arsène Gbaguidi.

“Creen que los centroafricanos se han vuelto pasivos, impulsados por los Tiburones (milicia pro gubernamental) y el Grupo Wagner, y que pueden llevar a cabo su robo electoral sin ninguna reacción. Pero se equivocan. Ganaré estas elecciones y no reconoceré resultados que declaren ganador a alguien que no ganó”, cerró.

El candidato opositor señaló que esperará la decisión del Consejo Constitucional, que debe pronunciarse de manera definitiva sobre los resultados entre el 15 y el 16 de enero.

Siete candidatos competían por la Presidencia, entre ellos el mandatario, Faustin-Archange Touadéra, y los ex primeros ministros Anicet Georges Dologuélé y Henri-Marie Dondra. El candidato que obtenga más del 50 % de los votos será elegido en primera vuelta; de lo contrario, se celebrará una segunda ronda.

En el poder desde 2016, Touadéra se pudo presentar tras impulsar el referéndum de 2023, boicoteado por la oposición, en el que se aprobó un cambio de la Constitución que amplió la duración del mandato presidencial de cinco a siete años y eliminó el límite de dos mandatos para el jefe del Estado. Esa enmienda permitió al mandatario, de 68 años, postularse a un tercer mandato.

Una importante plataforma de oposición, el Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), boicoteó los comicios alegando condiciones injustas y falta de diálogo democrático.

Desde finales de 2012, la RCA vive una guerra civil intermitente que ha causado miles de muertos y cientos de miles de desplazados.