Otros cuatro jóvenes heridos en el incendio de Suiza serán trasladados a Italia

El primero, de 15 años e ingresado en Berna, será trasladado esta mañana a Milán, según ha declarado ante los medios el consejero de Sanidad de la región italiana de Lombardía, Guido Bertolaso.

En la víspera otros tres jóvenes italianos, una chica de 29 años y dos chicos de 16, habían sido llevados en helicóptero al hospital milanés de Niguarda, instituto italiano de referencia para casos de quemaduras, y se encuentran intubados pero estabilizados.

El incendio se desató la pasada Nochevieja en un bar de la localidad alpina de Crans Montana, donde numerosos jóvenes celebraban el Año Nuevo, y las autoridades helvéticas han confirmado al menos 40 muertos y unos 115 heridos, muchos de ellos de gravedad.

El Ministerio de Exteriores de Italia ha confirmado 19 italianos involucrados en la tragedia, de los que 6 siguen desaparecidos y 13 hospitalizados (3 en Milán y 10 en Suiza).

Así, seis pacientes italianos continuarán en hospitales suizos ya que la gravedad que revisten impide su traslado en helicóptero.

Por otro lado, en Italia algunos medios avanzan que la primera víctima mortal italiana confirmada es Emanuele Galeppini, golfista de 16 años, una noticia confirmada por la Federación Italiana de Golf a pesar de que el Ministerio de Exteriores y la familia piden esperar a las pruebas de ADN.