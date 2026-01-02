Panamá exportará el material rocoso de mina de cobre de 10.000 millones de dólares cerrada

En la mina Cobre Panamá, operada por Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Minerals, "aún quedan miles de toneladas de material rocoso, que fueron extraídos antes del cierre de la operación, y su permanencia prolongada, sin los procedimientos adecuados, puede presentar un riesgo ambiental", afirmó el gobernante.

Por ello, ordenó que se coordine "el procesamiento y exportación de ese material", lo que "no significa la apertura o reactivación de la mina", según declaró el presidente, durante el tradicional informe de la Nación de inicio de año en el Parlamento.

La mina fue inhabilitada por un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que declaró inconstitucional el contrato de concesión, una decisión que tuvo lugar en medio de las mayores protestas públicas en décadas que mezclaron un rechazo a la minería y al gobierno del entonces presidente Laurentino Cortizo (2019-2024/ Partido Revolucionario Democrático).

La explotación de esta mina a cielo abierto, que en el 2022 produjo el 2 % del cobre a nivel mundial, representaba 7.000 empleos directos y cerca de 30.000 indirectos, de acuerdo con las cifras del Ejecutivo panameño y de la empresa, que sitúan además en unos 10.000 de dólares la inversión .

La reapertura de la mina es tema que gravita en Panamá no exento de polémica: los ambientalistas y algunos sectores civiles organizados insisten en que el proyecto es perjudicial y debe seguir cerrado, mientras que los extrabajadores del enclave y sectores económicos claman por su pronta reactivación.

"Para hablar sobre el futuro de la mina, debemos esperar los resultados del audito" ya eh marcha "y la opinión de los expertos internacionales que determinarán la viabilidad o no de un proyecto que siempre debe ser sostenible y beneficioso a los intereses del país", sostuvo Mulino.

Panamá "no está recorriendo este camino solo. Estamos incorporando las mejores prácticas internacionales y solicitando el apoyo técnico de países con amplia experiencia en minería responsable", agregó, precisando que el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, le ha expresado "su disposición a colaborar y a compartir experiencias" en la materia.

En el 2025 se exportaron "poco más de 122.000 toneladas de concentrado de cobre" que estaban almacenados en la mina y eran un riego ambiental. La transacción generó regalías por "más de 29 millones de dólares", según informó en diciembre pasado el titular del Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) de Panamá, Julio Moltó.

"Permitimos sacar del país el material altamente explosivo que encontramos y a exportar el concentrado de cobre en stock" en el marco de una estrategia que logró también "la suspensión de los arbitrajes internacionales" que se activaron tras el cierre abrupto de la mina, comentó el jefe de Estado.

Precisó que las ganancias por la venta de la roca se invertirá, al igual que lo obtenido por el concentrado de cobre, "en caminos, en educación, salud, en medio ambiente y en apoyo al empleo y a los emprendedores".