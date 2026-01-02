Petro afirma que un misil cayó en la región de la Alta Guajira venezolana

Petro mencionó el ataque en un largo mensaje publicado en X en el que habló de narcotráfico, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los ataques de EE.UU. a supuestos narcotraficantes en el Caribe.

"El misil que cayó en la Alta Guajira no hace el mismo daño en la producción de cocaína que si somos capaces de sustituir cultivos en Colombia y ampliar el comercio legal entre nuestros países", dijo el mandatario, que no dio más detalles sobre este tema.

La Alta Guajira está ubicada en el estado venezolano de Zulia, en la frontera con Colombia, y está poblada, principalmente, por indígenas de la comunidad Wayúu.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que su país había destruido una "gran instalación" del narcotráfico la semana pasada dentro de su campaña contra las drogas en Venezuela y el Caribe, aunque no especificó si el ataque se produjo dentro del territorio del país suramericano.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente indicó que el ataque fue en un muelle, pero tampoco precisó la zona geográfica del bombardeo.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El lunes pasado, el New York Times informó que la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos llevó a cabo un ataque con drones contra una instalación portuaria en Venezuela, aunque no confirmó el lugar preciso del bombardeo.

Por su parte, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, señaló el jueves que el sistema defensivo nacional "garantiza la integridad territorial" de su país, al ser consultado sobre el presunto ataque terrestre de Estados Unidos, que no confirmó ni desmintió.

Desde agosto el Ejecutivo venezolano denuncia "amenazas" de Estados Unidos por el despliegue militar que Trump ordenó en el Caribe, cerca de las costas venezolanas, con el argumento de combatir el narcotráfico.

En ese sentido, Petro manifestó hoy que "no se usará Colombia para invadir ningún pueblo hermano" mientras él "sea presidente".

"Creo que las mafias buscan la invasión y la quieren porque les ayuda a controlar más territorio y estado tanto en Colombia como en Venezuela y debemos destruirlas nosotros. Al Gobierno estadounidense, como el mundo sabe, le interesa el petróleo y no las vidas latinoamericanas a las que saca con violencia desde su país, después de haberlas atraído con el bloqueo", añadió.

En ese sentido, insistió en que las actividades de narcotráfico de la guerrilla del ELN están ayudando a que Estados Unidos invada Venezuela.

"Hablé por teléfono varias veces con Maduro, para coordinar operaciones contra las mafias en la frontera; la mayor parte del gobierno venezolano está dispuesto a esa coordinación y se han logrado operaciones importantes. En ambos lados, el ELN compra funcionarios", explicó Petro.

Desde hace varias semanas, Trump ha advertido que, dentro de su campaña de presión contra la administración de Maduro —la cual ha implicado la destrucción de una treintena de embarcaciones supuestamente cargadas con drogas y la muerte de más de 100 de sus ocupantes—, Washington comenzaría a atacar objetivos en tierra.

Estados Unidos mantiene desde el verano un amplio despliegue aeronaval en el Caribe, cerca de aguas venezolanas. Según afirma Washington, el objetivo es combatir el narcotráfico; sin embargo, Caracas interpreta estas acciones como "amenazas" y un intento de propiciar un cambio de régimen.

Las tensiones escalaron tras el anuncio de Trump sobre un bloqueo a los buques petroleros sancionados que se trasladen desde y hacia el país caribeño, sumado a la reciente confiscación de dos embarcaciones que transportaban crudo venezolano.